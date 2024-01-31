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Информацию о пропаже оружия по делам о январских событиях опровергли в ДП Алматы

Информацию о пропаже оружия по делам о январских событиях опровергли в ДП Алматы Фото: pixabay
Департамент полиции Алматы опроверг информацию о пропаже оружия по делам о январских событиях, сообщает Zakon.kz.

Ранее информацию о пропаже опубликовали в социальных сетях. Сообщалось, что якобы сотрудники ДП Алматы продали более 27 единиц огнестрельного оружия, которые ранее были изъяты по делам о январских событиях.

"Информация о пропаже оружия, изъятого по делам о январских событиях 2022 года, не соответствует действительности", – прокомментировали в полиции. 

При этом в ведомстве сообщили, что Управлением собственной безопасности департамента в ходе ревизии выявлен факт недостачи оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года, а также сданного населением в рамках акции по его выкупу. 

"Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Иная информация в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – отметили в полиции. 

Ранее министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса 31 января прокомментировал заявление бывшего пограничника Галымжана Садвакасова о том, что полицейские и сотрудники КНБ "по ошибке стреляли друг в друга" во время январских беспорядков. 

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