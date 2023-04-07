За два месяца пресечено почти 300 фактов вывоза ГСМ из Казахстана

С 31 января 2023 года пресечено 288 фактов незаконного вывоза ГСМ с территории Казахстана. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

По информации КГД, с момента введения запрета на вывоз с территории республики автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов органами государственных доходов на внешней границе (в третьи страны) были выявлены 94 факта незаконного вывоза нефтепродуктов, по которым судом наложен штраф на сумму более 1,5 млн тенге и конфискованы 2341 литр бензина, 25 335 литров дизельного топлива.





Фото: Комитет госдоходов МФ РК





На границе со странами ЕАЭС установлено 194 факта вывоза ГСМ общим объемом более 63 тысяч 820 литров.

"Со дня вступления в силу вышеуказанного запрета Комитетом государственных доходов МФ РК приняты меры по недопущению таможенного декларирования нефтепродуктов в информационной системе электронного декларирования "АСТАНА-1". Администрирование данного запрета будет осуществляться на постоянной основе на период 6-месячного запрета вывоза", – отметили в КГД.

Запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов введен в Казахстане с 31 марта 2023 года до 31 декабря 2023 года.

В перечень запрещенных или ограниченных к экспорту нефтепродуктов включены: легкие дистилляты, авиакеросины и дизельное топливо, газойли, толуол, ксилолы, битум нефтяной.