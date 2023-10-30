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Что нужно знать при вывозе иностранной валюты из Казахстана

Что нужно знать при вывозе иностранной валюты из Казахстана Фото: Zakon.kz
В Комитете государственных доходов МФ РК напомнили, что нужно знать при вывозе иностранной валюты из Казахстана и на что обратить внимание, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно Кодексу "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", необходимо декларировать наличные денежные средства и дорожные чеки, если их общая сумма при единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов.

"Однако в целях защиты национальных интересов страны и обеспечения финансовой стабильности на сегодняшний день действует Указ президента РК от 14 марта 2022 года, которым запрещено вывозить наличную иностранную валюту или денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов и рассчитанной по курсу Нацбанка РК", – отметили в КГД.

Вместе с тем в соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2019 года "О таможенном декларировании товаров для личного пользования" сведения о товарах для личного пользования детей, не достигших 16-летнего возраста, указываются вместе со сведениями о товарах для личного пользования родителей или сопровождающего лица в одной пассажирской таможенной декларации.

"Таким образом, на каждого члена семьи допускается перемещать сумму наличной иностранной валюты, не превышающую эквивалент 10 000 долларов", – пояснили в Комитете госдоходов.

С начала года сотрудниками органов государственных доходов выявлено 120 фактов вывоза валюты из Казахстана. По каждому из них возбуждено административное дело с наложением штрафа, всего сумма взысканного административного штрафа составила 4 778 250 тенге.

К примеру, 9 мая 2023 года в столичном аэропорту задержан гражданин РК при попытке вывоза в Анталию наличной иностранной валюты: 92 855 евро, 9480 долларов и 28 750 российских рублей. Таможенным постом "Ауежай-Астана" города Астаны материал передан в Департамент экономических расследований, где было возбуждено уголовное дело.

По решению суда сумма в размере 45 524 224 тенге конфискована в доход государства.

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