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Токаев дал ряд поручений по развитию Астаны

Токаев дал ряд поручений по развитию Астаны Фото: akorda.kz
7 апреля Касым-Жомарт Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека. Президенту была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, по данным Акорды, главе государства было доложено о ходе строительства объектов систем жизнеобеспечения (НФС-3, газовые тепловые станции, ТЭЦ-3 и др.), социальных объектов (школ, медицинских центров, доступного льготного жилья), сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов, завершении объектов долевого строительства, проведении газификации и благоустройстве города.

"Аким Астаны сообщил, что в 2023 году планируется построить 6,5 тыс. социальных квартир, также в рамках национального проекта "Комфортная школа" ведется проектирование 24 школ нового формата на 90 тыс. ученических мест (в 2 смены)", – говорится в сообщении.

Глава государства был проинформирован о мерах по привлечению инвестиций. Объем инвестиций в столицу в первом квартале составил порядка 200 млрд тенге, что на 20 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию Астаны, скорейшему завершению строительства объектов водоснабжения и теплообеспечения, а также решению насущных вопросов жителей столицы.

В январе Касымбек также рассказывал Токаеву о планах по развитию Астаны на 2023 год.

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Анастасия Московчук
Астана Касымбек Женис Токаев Касым-Жомарт
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