Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы сносят незаконные пристройки к пентхаусу

В Алматы сносят незаконные пристройки к пентхаусу, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 15:22 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы по решению суда сносят незаконные пристройки к пентхаусу. Об этом сегодня, 15 мая 2024 года, рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

В Управлении градостроительного контроля Алматы уточнили, что демонтаже пристроек к пентхаусу ведут по адресу: пр. аль-Фараби, 101.

"Собственник элитного жилья (физлицо) возвел пристройки вокруг своей квартиры без разрешительных документов. Управление неоднократно инициировало внеплановые проверки по объекту, однако собственник уклонялся от получения уведомления".Пресс-служба акимата Алматы
В Алматы сносят незаконные пристройки к пентхаусу, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 15:22

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве напомнили, что, согласно Предпринимательскому кодексу РК, проверка может быть начата только при вручении акта о назначении внеплановой проверки субъекту проверки.

"Управлением подано исковое заявление в Бостандыкский районный суд на снос пристройки к пентхаусу общей площадью 150 кв. м. Решением Бостандыкского суда от 13 января 2024 года исковые требования Управления на снос удовлетворены. 11 апреля прошлого года Алматинским городским судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения".Пресс-служба акимата Алматы

К демонтажу незаконно возведенного строения собственник приступил добровольно при участии судебных исполнителей Департамента юстиции Алматы.

Ранее сообщалось, что в Алматы приступили к демонтажу незаконно возведенного строения в горной местности по ул. Кыз Жибек, 25. Объект площадью порядка 544 кв. м собственник возвел хозяйственным способом без разрешительной документации, сопровождения авторского и технического надзоров.

Читайте также

Шымкент, чиновник, госзакупки, бурение скважин, незаконная деятельность
Акимат в Шымкенте объявил тендер на незаконную деятельность
Опубликован список образовательных грантов на 2024-2025 учебный год
Опубликован список образовательных грантов на 2024-2025 учебный год
Когда в Казахстане завершат самую крупную инфраструктурную стройку
Когда в Казахстане завершат самую крупную инфраструктурную стройку
Динара Халдарова
Недвижимость Алматы акимат 2024 год Сносы Сносы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Мопеды приравняют к ТС
Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права категории А1
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
семья Нукеновых
Отец Салтанат Нукеновой о Бишимбаеве: В обоих мирах не будет ему прощения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: