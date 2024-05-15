В Алматы сносят незаконные пристройки к пентхаусу

В Алматы по решению суда сносят незаконные пристройки к пентхаусу. Об этом сегодня, 15 мая 2024 года, рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

В Управлении градостроительного контроля Алматы уточнили, что демонтаже пристроек к пентхаусу ведут по адресу: пр. аль-Фараби, 101.

"Собственник элитного жилья (физлицо) возвел пристройки вокруг своей квартиры без разрешительных документов. Управление неоднократно инициировало внеплановые проверки по объекту, однако собственник уклонялся от получения уведомления". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве напомнили, что, согласно Предпринимательскому кодексу РК, проверка может быть начата только при вручении акта о назначении внеплановой проверки субъекту проверки.

"Управлением подано исковое заявление в Бостандыкский районный суд на снос пристройки к пентхаусу общей площадью 150 кв. м. Решением Бостандыкского суда от 13 января 2024 года исковые требования Управления на снос удовлетворены. 11 апреля прошлого года Алматинским городским судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения". Пресс-служба акимата Алматы

К демонтажу незаконно возведенного строения собственник приступил добровольно при участии судебных исполнителей Департамента юстиции Алматы.

Ранее сообщалось, что в Алматы приступили к демонтажу незаконно возведенного строения в горной местности по ул. Кыз Жибек, 25. Объект площадью порядка 544 кв. м собственник возвел хозяйственным способом без разрешительной документации, сопровождения авторского и технического надзоров.