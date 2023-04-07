Советы юриста: что делать, если рядом с вашим домом устроили свалку?

Свалка строительного мусора – проблема. Как призвать соседей или строительную организацию уважать не только тишину и спокойствие, но и общее пространство, рассказывает Zakon.kz Жанетта Камелева, юридический консультант, председатель филиала ПЮК "AdilZanger" по городу Алматы.

Не только соседи грешат тем, что засоряют места общего пользования. Строительные компании также систематически нарушают общественный порядок, своевременно не убирая строительный мусор, тем самым образовывая стихийную свалку.

Что делать, чтобы ремонт соседей или чужой бизнес (стройка, реновация коммерческой недвижимости) не стали вашей проблемой?

Сначала, советует юрист, надо зафиксировать нарушение. Но прежде определим для читателей, что с точки зрения закона является строительным мусором и твердыми коммунальными отходами, которыми могут захламить подъезд или другую территорию общего пользования.

"Строительный мусор – мусор, образованный в результате капитального ремонта или возведения нового здания. Это битые кирпичи, арматура, линолеум, двери и др. Твердые коммунальные отходы (ТКО) – это бытовой мусор, отходы, которые образуются в жилых помещениях, а также товары, утратившие потребительские свойства в процессе использования, которые остаются в результате жизнедеятельности человека, – бумага, стекло, пластиковые бутылки, пищевые отходы и другое", – разъясняет Жанетта Камелева.

Знакомо? Действительно, иной раз приходится месяцами ждать, пока соседи (не обращая внимания на уговоры) вывезут свои старые вещи, мусор, которые не только портят вид, но и представляют реальную пожарную или эпидемиологическую угрозу.

«В соответствии со статьей 327 Экологического кодекса специализированные организации обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира. А также отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории. Местные исполнительные органы в соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 367 Экологического кодекса организуют централизованную систему сбора твердых бытовых отходов посредством проведения конкурса (тендера) по определению участников рынка ТБО, осуществляющих сбор и транспортировку твердых бытовых отходов в соответствии с Экологическим кодексом, главой 4 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" и настоящими Правилами", – отмечает в продолжение темы Жанетта Камелева.

Вернемся к основной теме. В целом, наказать за нарушение правил утилизации возможность есть. В случаях, о которых мы говорим сегодня, в рамках статьи 434-2 Кодекса РК об административных правонарушениях.

"Статья 434-2 КоАП РК устанавливает ответственность в виде штрафа в размере пяти МРП (1 МРП – 3450 тенге. – Прим. ред.). Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 10 МРП. Между тем не у всех есть возможность выплатить штраф, поэтому в качестве предложения в перспективе можно рассмотреть замену штрафа на общественные работы. Важно: рекомендую зафиксировать факт оставления мусора в подъезде на видео или фото с указанием даты и времени. Желательно уведомить нарушителя об этом. Также советую заручиться поддержкой соседей, которые могут выступить в качестве свидетелей. После чего можно смело обращаться в полицию. В случае бездействия полиции вы вправе подать жалобу на действия должностных лиц в вышестоящий орган или прокуратуру, или в СМАС (Специализированный межрайонный административный суд. – Прим. ред.)", – объясняет Жанетта Камелева.

Существует практика привлечения к ответственности за организацию стихийной свалки по статье 505 КоАП РК "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов". Однако у нарушителей есть возможность избежать штрафа, так как в статье допускается вынесение предупреждения, что является серьезным пробелом в законодательстве. В целом же ответственность в рамках этой статьи регламентирована следующим образом: предупреждение или штраф на физических лиц – в размере 20, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП. В случае повторного нарушения в течение года штрафы по всем группам увеличиваются на 10 МРП, кроме субъектов крупного предпринимательства. В данном случае штраф увеличивается со 100 до 300 МРП.

Напомним, что Zakon.kz уже писал о том, что в столице ликвидировано 55 участков несанкционированных свалок, нарушителей оштрафовали почти на 20,5 млн тенге.