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Как работают Дома дружбы и что делается для подрастающего поколения в Казахстане

АНК, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 12:18 Фото: assembly.kz
В республике проживает более 130 этносов. Несмотря на многонациональность, сегодня все они живут в мире и согласии. В интервью Zakon.kz заместитель председателя АНК города Алматы Всеволод Лукашев рассказал о функциях домов дружбы в Алматы и о роли молодежи в современном обществе.
Ассамблея народа Казахстана играет ключевую роль в поддержании единства. Это важная миссия, направленая на укрепление социальной гармонии и продвижение общего благополучия всех граждан страны. Мы поговорили с заместителем председателя АНК города Алматы Всеволодом Лукашевым о том, как в настоящее время работают дома дружбы в Алматы, с какими трудностями сталкиваются и какие направления сегодня наиболее значимы в их работе.

– Всеволод Анатольевич, во всех в регионах страны сейчас работают Дома дружбы Ассамблеи народа Казахстана. В Алматы не исключение, расскажите, пожалуйста, подробнее о деятельности домов и где они расположены?

– Во многих городах Казахстана, как и в Алматы, есть дома дружбы. В Алматы их два: первый – это Республиканский дом дружбы, который находится по адресу улица Курмангазы, 40 и объединяет республиканские общественные организации. Это представительское здание, в котором проходят официальные встречи Ассамблеи народа Казахстана с руководством страны или иные торжественные мероприятия. К примеру, на прошлой неделе члены Ассамблеи народа Казахстана встречались в этом здании с Мауленом Ашимбаевым – спикером Сената Парламента и с сенаторами Казахстана.

Второй Дом дружбы – городской, расположен по адресу улица Жарокова, 215. Под его крышей находятся более 30 городских этнокультурных объединений. Это городской центр корейцев, чеченцев, русских, уйгуров, греков, таджиков, татар, афганцев, армян, туркмен, молдаван, осетин и многих других организаций.


Что касается деятельности, в городском Доме дружбы этнические группы, имея свои офисы, изучают родной и государственный языки, сохраняют свои традиции и ремесла, проводят собрания и встречи, направленные на укрепление мира и межнационального согласия. Разумеется, все представители этносов, посещающие городской Дом дружбы, строят совместные планы с другими этносами по работе с молодежью, рабочими коллективами, государственными и иными учреждениями, а также сотрудничают с органами власти. Работая по вопросам сохранения межэтнического согласия в рамках своих родных этносов, все члены Ассамблеи народа Казахстана, основываясь на поставленных целях и задачах, озвучиваемых президентом нашей страны Касым-Жомартом Токаревым, ведут разъяснительную деятельность в своих этносах, вовлекая в процесс максимальное количество людей из своего ежедневного окружения.


– С какими трудностями вы сталкиваетесь?


– Основными трудностями в работе по сохранению мира и стабильности является отсутствие финансирования и методических материалов, а также обучающих семинаров. Ведь вызовы современного мира не поддаются прогнозам современного обывателя. Зачастую управляются политтехнологами из дальнего зарубежья и щедро финансируются теми деструктивными элементами, которых не устраивает мир в нашей стране. Однако пристальное внимание и президента, и правительства страны к вопросам сохранения межнационального и межконфессионального мира позволяют Ассамблее народа Казахстана на всех участках работы быть в тесном контакте с местным населением и проводить профилактику конфликтов и разъяснение по вопросам законодательной ответственности за деструктивные действия.


– Какие изменения вы ожидаете в ближайшем будущем?


– В Казахстане сегодня мы наблюдаем кардинальные изменения, а именно все делается для казахстанцев. Меняется подход к выборам, с каждой электоральной кампанией вносятся различные, а самое главное положительные новшества, что делают процесс еще прозрачнее и проще для самих граждан. Изменения в Конституции и некоторые законы, где-то наказание по ним ужесточили, а другие пересмотрели и сделали еще более эффективнее, то есть работа идет, и мы видим эти перемены. Страна взяла курс на социальную защищенность каждого человека, каждого гражданина. И даже если не все осознали, что Казахстан меняется и не будет прежним, все равно постепенно приходит понимание необходимости работы с населением в вопросах развития активности как патриотической, так и социальной, как волонтерской, так и межнациональной.


– По вашему мнению, на какие направления необходимо делать упор, учитывая современные реалии?


– Необходимо все усилия направлять на воспитание молодежи и осознание этой молодежью своего места в обществе. Очень хотелось бы верить, что молодежь, получая образование в Казахстане, не будет ориентирована на отъезд в другие страны с целью построения своей жизни за рубежом, а будет нацелена обогащать свое образование иностранным опытом для построения своего стабильного государства. Ведь они не только будущее страны, но и настоящее. Через 10-20 лет у руля Казахстана встанет именно нынешняя молодежь, а если она уедет, то кто будет управлять страной?

"Мы, Народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой". Так начинается наша Конституция. В нашей стране есть крупные, средние, немногочисленные нации. Но всех нас объединяет любовь к своей Родине – Казахстану, и огромное желание сделать нашу страну лучше. Именно поэтому основная цель Ассамблеи народа Казахстана – это развивать страну, сохраняя мир, стабильность, межнациональное, межконфессиональное и социальное согласие. А также донести до подрастающего поколения различных возрастов необходимость любить свою Родину, свою страну и делать все возможное, получая образование, работая, чтобы наша страна развивалась и дальше поступательно и позитивно.

Глава государства акцентировал внимание на воспитании детей на основе наших фундаментальных ценностей, и он сказал, что мировоззрение подрастающего поколения должно быть свободно от исторических травм и обид догматизма и застарелых культурных стереотипов. Наша молодежь должна все время смотреть вперед, важно, чтобы мировоззрение молодых людей базировалось на объективном восприятии прошлого, настоящего и будущего страны как общего неделимого достояния нашей нации без политизации и ненужных эмоций. Помимо правильных слов и намерений важны конкретные дела и каждодневные усилия на конкретную работу, ни в коем случае нельзя заменять пустословием.


В учебно-воспитательном процессе должен звучать принцип "мы разные, но мы равные и единый народ Казахстана" – это принцип, который абсолютно неизменный и твердый.

Всего в стране функционируют 12 областных, семь городских и 13 районных домов дружбы.

По информации АНК, они направлены на укрепление казахстанской идентичности и общенационального единства, на решение общих задач по сохранению традиций, языков, культур этнических групп Казахстана, формированию межэтнической толерантности и общественного согласия, интеграции усилий этнокультурных объединений в достижении целей и задач ассамблеи.


Особый статус имеет Республиканский дом дружбы, который является структурным подразделением РГУ "Қоғамдық келісім" при президенте РК и функционирует в городе Алматы. В здании Дома дружбы размещены 29 этнокультурных объединений, кабинет по изучению государственного и родного языков, журнал "Достык – Дружба", международное общество "Қазақ тілі", работают воскресные школы по изучению государственного и родного языков.

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