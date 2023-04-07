Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Аэропорт Алматы готов вернуть коммерческие помещения в свою собственность

аэропорт Фото: Zakon.kz
Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой 7 апреля рассказал, будет ли компания выкупать коммерческие помещения, вернувшие в госсобственность, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос журналиста, глава воздушной гавани сказал, что хотел бы вернуть все коммерческие объекты в собственность аэропорта.

"Но мы будем ждать решения акимата и городских властей, потому что это все регулируется законом. Обычно объекты, находящиеся в терминале аэропорта, принадлежат аэропорту. И аэропорт управляет данной территорией или передает ее третьим лицам. Но, в любом случае, будем ждать решения властей".Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой на брифинге в РСК

Он также ответил на вопрос, что будет с ценами в кафе и ресторанах, расположенных на территории аэропорта, учитывая, что теперь они в госсобственности.

"Мы не можем сейчас прокомментировать вопрос, пока не решено, в чьей собственности будут находиться данные площади. Если они будут в нашей собственности, мы, конечно же, будем регулировать цены. В случае, если они будут принадлежать частным лицам, то мы не сможем на это повлиять", – заявил он.

7 апреля стало известно, что коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность. 

Читайте также

Почти килограмм волос и шерсти извлекли из желудка 10-летнего мальчика в Алматы

В Павлодаре подключать к системе отопления будут лишь социально значимые объекты

Названы три привычки, которые продлевают жизнь

Тамила Языкова
Интересное Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: землетрясение, подорожание коммуслуг и рост цен на ГСМ и подробности нападения на больницу
Главное к утру: землетрясение, подорожание комуслуг и рост цен на ГСМ, подробности нападения на больницу
в 2,5 раза больше приехало иностранцев в Алматы
В 2,5 раза увеличился приток иностранцев в Алматы
Какие налоги и платежи нужно уплатить до 10 апреля
Какие налоги и платежи нужно уплатить до 10 апреля
Ученые прогнозируют вспышки на солнце высшего и самого опасного класса Х
Ученые прогнозируют вспышки на Солнце высшего и самого опасного класса Х
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления