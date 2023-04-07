Аэропорт Алматы готов вернуть коммерческие помещения в свою собственность

Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой 7 апреля рассказал, будет ли компания выкупать коммерческие помещения, вернувшие в госсобственность, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос журналиста, глава воздушной гавани сказал, что хотел бы вернуть все коммерческие объекты в собственность аэропорта.

"Но мы будем ждать решения акимата и городских властей, потому что это все регулируется законом. Обычно объекты, находящиеся в терминале аэропорта, принадлежат аэропорту. И аэропорт управляет данной территорией или передает ее третьим лицам. Но, в любом случае, будем ждать решения властей". Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой на брифинге в РСК

Он также ответил на вопрос, что будет с ценами в кафе и ресторанах, расположенных на территории аэропорта, учитывая, что теперь они в госсобственности.

"Мы не можем сейчас прокомментировать вопрос, пока не решено, в чьей собственности будут находиться данные площади. Если они будут в нашей собственности, мы, конечно же, будем регулировать цены. В случае, если они будут принадлежать частным лицам, то мы не сможем на это повлиять", – заявил он.

7 апреля стало известно, что коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность.