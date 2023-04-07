Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 8-10 апреля

Фото: Zakon.kz

В РГП "Казгидромет" рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 8-10 апреля, сообщает Zakob.kz.

Астана 8 апреля ожидается переменная облачность, в первой половине ночи – небольшой снег, гололед. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем +1+3°С. 9 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +8+10°С. 10 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +11+13°С. Алматы 8 апреля – переменная облачность, ночью – дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +17+19°С. 9 апреля – облачно, временами дождь. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С. 10 апреля – переменная облачность, временами дождь. Ветер южный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +15+17°С. Шымкент 8 апреля – переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +21+23°С. 9 апреля – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +21+23°С. 10 апреля – переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +13+15°С. Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 8-10 апреля: на западе и юго-востоке ожидаются заморозки, на севере и востоке пройдут сильные дожди и снегопад.

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