Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 8 по 10 июля

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 8 по 10 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 8 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +23+25°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +23+25°. 9 июля: ночью переменная облачность, без осадков, днем переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +22+24°.

ночью переменная облачность, без осадков, днем переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +22+24°. 10 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +24+26°. Прогноз погоды по Алматы 8 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +33+35°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +33+35°. 9 июля: ночью переменная облачность, без осадков, днем переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +33+35°.

ночью переменная облачность, без осадков, днем переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +33+35°. 10 июля: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +25+27°. Прогноз погоды по Шымкенту 8 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +35+37°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +35+37°. 9 июля: ночью переменная облачность, без осадков, днем дождь, гроза. Ветер северный 8-13 м/с, днем порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +33+35°.

ночью переменная облачность, без осадков, днем дождь, гроза. Ветер северный 8-13 м/с, днем порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +33+35°. 10 июля: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +28+30°. Ранее синоптики опубликовали уточненный прогноз засухи на июль 2025 года. В списке 13 областей страны, где не ожидается обильных осадков.

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