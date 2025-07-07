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Общество

Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 8 по 10 июля

Алматы, гостиница Казахстан, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 17:48 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 8 по 10 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 8 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +23+25°.
  • 9 июля: ночью переменная облачность, без осадков, днем переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +22+24°.
  • 10 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +24+26°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 8 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +33+35°.
  • 9 июля: ночью переменная облачность, без осадков, днем переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +33+35°.
  • 10 июля: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +25+27°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 8 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +35+37°.
  • 9 июля: ночью переменная облачность, без осадков, днем дождь, гроза. Ветер северный 8-13 м/с, днем порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +33+35°.
  • 10 июля: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +28+30°.

Ранее синоптики опубликовали уточненный прогноз засухи на июль 2025 года. В списке 13 областей страны, где не ожидается обильных осадков.

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Андрей Дюсупов
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