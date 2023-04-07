Экс-жена Пике стала соседкой Дженнифер Лопес и Рики Мартина в Майами

Экс-супруга футболиста Жерара Пике Шакира стала владелицей шикарного особняка в американском Майами, который стоит 12 миллионов евро. Рядом с 46-летней колумбийской звездой живут Дженнифер Лопес, Рики Мартин и Мэтт Дэймон, сообщает Zakon.kz.

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Особняк певицы составил 808 квадратов, в котором шесть спален. Дом прошел полный ремонт, все материалы и мебель доставлены из Европы по индивидуальному заказу, передает The Sun. На территории есть бассейн с подогревом и летней кухней на фоне пальм и с красивым видом на залив. На берегу собственный причал для лодки.

В доме есть небольшой домашний кинотеатр, бильярдный стол и кальянная. А соседями Шакиры являются знаменитые звезды шоу-бизнеса Дженнифер Лопес и Рики Мартин.

Фото: Instagram/shakira

По некоторым сведениям, певица купила этот особняк в 2001 году за 2,5 миллиона евро, но не жила в нем. И теперь она вернулась в этот дом с двумя сыновьями после развода с Жераром Пике и отъезда из Барселоны. Поп-звезда должна была переехать сюда еще три месяца назад, но переезд был перенесен из-за состояния здоровья ее пожилого отца. Нынешнюю цену дома оценивают в 12 миллионов евро.

Сыновья Шакиры пойдут в школу во Флориде на следующей неделе. Как известно, Шакира и Пике расстались летом 2022 года. Экс-защитник "Барсы" Пике вскоре сообщил, что встречается с 24-летней Кларой Чиа Марти, пиар-менеджером своей компании.