Почему золотая мафия всего мира обосновалась в Дубае

Международная телекомпания "Аль-Джазира" в своем расследовании "Золотая мафия" выяснила, что слабая политика свободных торговых зон Дубая, специально созданных для иностранных инвесторов, позволяет мошенникам совершать крупные финансовые преступления. Подробнее – на Zakon.kz.

За последние 20 лет Дубай стал одним из крупнейших центров торговли золотом в мире. И сегодня Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются вторым по величине импортером золота в мире по объему, уступая только Индии. "Аль-Джазира" в своем журналистском расследовании обнаружила, что преступники используют политику свободных торговых зон Дубая для контрабанды золота и очистки грязных денег.



Так называемые свободные зоны Дубая – торговые зоны, специально созданные для иностранных инвесторов, чтобы они могли легко создавать свои компании без налогов и пошлин, незначительной бюрократической волокиты и норм, позволяющих быстро репатриировать прибыль. В результате в Дубае аккумулируется гигантский поток прямых иностранных инвестиций, что и привлекает мошенников и контрабандистов.

Журналисты телекомпании действовали под прикрытием, и поэтому контрабандисты, считая их за своих китайских коллег, раскрывали им свои схемы. Так, контабандист Камплеш Паттни, взяв под крыло журналистов под прикрытием, считая их китайскими контрабандистами, посоветовал им открыть офис в Джумейра-Лейк-Тауэрс, для того чтобы они хранили там золото, купленное на неучтенные деньги. Контрабандисты предлагали репортерам использовать зимбабвийское золото, чтобы превратить грязные деньги в законные деньги.

Золото из Зимбабве отправляется на аффинажный завод в Дубае, где снова переплавляется. Затем оно превращается в золотой слиток с печатью дубайского аффинажного завода. Доказательства его происхождения устранены, что облегчает продажу золота из-за позора, связанного с Зимбабве и его лидерами в результате западных санкций.

"Золото, поступающее на переработку, после аффинажа становится практически новым золотом. Деньги от продажи этого золота затем переводятся на банковские счета в качестве законных доходов", – рассказывает Амджад Рихан, бывший партнер глобальной бухгалтерской фирмы Ernst & Young, чья работа заключалась в отслеживании торговли золотом в Дубае.

Всемирный Банк ежегодно публикует рейтинг Doing Business, отражающий сложность открытия и ведения собственного бизнеса в разных странах мира. Согласно отчету за 2020 год, из 190 стран Эмираты находятся на 16 месте в рейтинге легкости ведения бизнеса. Кстати, Казахстан оказался на 25 месте.

Фото: таблица

Напомним, что незаконный вывоз драгоценных металлов в Дубай был зафиксирован и пресечен, так же как и в Казахстане, в сентябре 2022 года. Контрабанда золота на более 80 млн тенге осуществлялась в обход государственного контроля и путем подкупа должностных лиц транспортной полиции.



Вместе с тем Казахстан наращивает экспортную выручку от продажи золота. За январь-ноябрь 2022 года казахстанские экспортеры отправили зарубежным покупателям 4,2 тонны обработанного и необработанного золота на общую сумму 66,9 млн долларов.

Что касается официальной торговли с ОАЭ, то напомним: по данным Минторговли РК, в начале марта 2023 года в Дубае стартовал первый раунд переговоров по созданию зоны свободной торговли между государствами-членами ЕАЭС и ОАЭ.

На сегодня торговля между Казахстаном и ОАЭ активно развивается, и по итогам 2022 года товарооборот составил 632,6 млн долларов, из них экспорт из Казахстана – 560,3 млн долларов, импорт из ОАЭ – 72,3 млн долларов.



