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Межрегионального наркосбытчика осудили на 10 лет в Мангистау

Полиция, задержание, наркодилер Фото: polisia.kz
Суд осудил на 10 лет межрегионального наркосбытчика в Мангистауской области. На момент задержания у него изъяли килограмм мефедрона, сообщает Zakon.kz.

Следствием установлено, что в конце прошлого года молодой парень из Темиртау прилетел в Актау и решил заработать легкие деньги, распространяя психотропные вещества.

Закладчик по заданию куратора встретил от курьера посылку – коробку с обогревателем. Получив у курьера посылку, направился в сторону микрорайона, где временно проживал, но по пути домой был задержан сотрудниками полиции.

В момент задержания при личном обыске в коробке с обогревателем изъяли один киллограм мефедрона. Во время обыска гостиничного номера, где тот временно проживал, также были обнаружены 42 прозрачных пакета с "синтетикой" весом около 50 грамм. Как признался сам осужденный, эти вещества предназначались для распространения по городу путем закладок.

Ранее министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов на заседании правительства назвал факторы, которые в целом негативно влияют на наркоситуацию в стране.


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