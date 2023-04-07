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Врач развеял миф о безвредности курения вейпов

курение Фото: pixabay
Онколог и гематолог Александр Серяков заявил, что из-за курения вейпов развивается рак легких, гортани, почек и других органов, сообщает Zakon.kz.

Эксперт отметил, что с появлением электронных сигарет – вейпов – многие заядлые курильщики стали переходить на них, будучи уверенными в их меньшем вреде.

"Сейчас вейпы стали не меньшей, а то и большей проблемой, чем сигареты. Вред от вейпов сопоставим с последствиями традиционного курения. В обеих группах (традиционное курение и "парение" вейпов) врачи отметили заметные повреждения кровеносных сосудов, низкий уровень кислорода в клетках и повышенную жесткость сосудистой стенки. Курение вейпов приводит к развитию респираторных расстройств, повышению давления, риску развития инфаркта и инсульта, когнитивных нарушений", – рассказал "Газете.Ru" Серяков.

Как уточняется, при нагревании глицерина и пропиленгликоля образуются выделяющие формальдегид соединения. Это вещество относится к канцерогенам первой группы, повышающим риск развития рака, отметил онколог.

Кроме того, Серяков добавил, что испарения масляных ароматизаторов вредят и курильщикам, и окружающим. Некоторые виды жидкостей для электронных сигарет содержат никотин. Между тем никотин замедляет развитие мозга у молодых людей, плохо влияет на память, концентрацию, самоконтроль и способность к обучению. По словам врача, у курильщиков чаще развивается рак пищевода, гортани, глотки, почек, мочевого пузыря, печени, поджелудочной железы, желудка, шейки матки, прямой кишки. Отмечается, что в 9 из 10 случаев рака легких приходится на курильщиков.

Ранее доктор Кристин Маккарти из Университета Голуэя в Ирландии заявила, что отдельные проблемы со сном могут повышать риск инсульта.

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