В Атырау "заминировали" две школы

2 сентября на пульт "102" поступило сообщение о наличии взрывного устройства в двух школах города Атырау, передает корреспондент Zakon.kz.

Как проинформировали Zakon.kz в Департаменте полиции Атырауской области, в результате проведенных оперативных действий никаких взрывчатых устройств в зданиях выявлено не было. По факту ложного сообщения проводится расследование. Стражи порядка ищут виновных.

В настоящее время безопасность во всех школах города находится под пристальным контролем полиции.

"Согласно ст. 273 Уголовного кодекса РК, дача заведомо ложного сообщения об акте терроризма наказывается штрафом в размере пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы в срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок", – отметили в полиции.

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