ВОЗ заявила о риске новой глобальной эпидемии
Объектом внимания ученых и врачей стал вирус, вспышку которого зафиксировали в Руанде.
"Министерство здравоохранения Руанды подтвердило первую в стране вспышку заболевания после выявления случаев в семи из 30 округов. Среди подтвержденных случаев более 70% приходится на медицинских работников из двух учреждений здравоохранения в Кигали", – говорится в публикации Mirror.
Отмечается, что зараженные вирусом люди путешествовали за границей и долгое время были абсолютно здоровы, при этом распространяя болезнь среди окружающих.
В ВОЗ уточнили, что вирус Марбург способен вызвать геморрагическую лихорадку и является родственной болезнью вируса Эбола. Передается Марбургская лихорадка при прямом контакте, через поврежденную кожу или слизистую, а также через кровь.
ВОЗ ведет работу по предупреждению вспышек болезни, вызванной вирусом Марбург, посредством ведения постоянного эпиднадзора и оказания подверженным риску странам помощи в разработке планов обеспечения готовности.
Ранее сообщалось, что новый вариант COVID стремительно распространяется в Европе, Северной Америке и Азии.