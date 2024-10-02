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ВОЗ заявила о риске новой глобальной эпидемии

Врачи, больница, поликлиника, пациенты, анализы, сдача анализов, кровь, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 21:02 Фото: Zakon.kz
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о "высоком" риске начала новой эпидемии по всей планете – неизлечимого вируса Марбург, сообщает Zakon.kz.

Объектом внимания ученых и врачей стал вирус, вспышку которого зафиксировали в Руанде. 

"Министерство здравоохранения Руанды подтвердило первую в стране вспышку заболевания после выявления случаев в семи из 30 округов. Среди подтвержденных случаев более 70% приходится на медицинских работников из двух учреждений здравоохранения в Кигали", – говорится в публикации Mirror

Отмечается, что зараженные вирусом люди путешествовали за границей и долгое время были абсолютно здоровы, при этом распространяя болезнь среди окружающих. 

В ВОЗ уточнили, что вирус Марбург способен вызвать геморрагическую лихорадку и является родственной болезнью вируса Эбола. Передается Марбургская лихорадка при прямом контакте, через поврежденную кожу или слизистую, а также через кровь. 

ВОЗ ведет работу по предупреждению вспышек болезни, вызванной вирусом Марбург, посредством ведения постоянного эпиднадзора и оказания подверженным риску странам помощи в разработке планов обеспечения готовности.

Ранее сообщалось, что новый вариант COVID стремительно распространяется в Европе, Северной Америке и Азии.

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