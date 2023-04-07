Один застройщик умер, другой – под следствием: дольщики в Актобе остались без жилья

Уже второй год дольщики не могут въехать в собственные квартиры. Недвижимость люди приобрели еще в 2021 году, когда дом только начинали строить. После кончины главы компании проблемный объект стал менять инвесторов, начались проблемы с документами, сообщает Zakon.kz.

Дольщики собрались у областного акимата с требованием о том, чтобы власти помогли им в их эпопее с жильем. Отмечается, что "двушка" тогда стоила 9 млн тенге, и из 130 квартир 100 быстро нашли покупателей. Вот только многоэтажку так и не достроили.

"Изначально он начал хорошо строить, потом какие-то действия начались, и оно заморозилось. Обещали сдать в эксплуатацию осенью 2021 года, потом затянулось", – рассказал телеканалу "Астана" дольщик Досан Битулеев.

Люди и не подозревали, что вокруг стройки сплетется целый клубок проблем. Все началось с того, что прежний директор компании умер, а новый руководитель попал под следствие. Дом передали другому инвестору, но и тот не может завершить начатое. Актюбинцы опасаются, что из-за проблем с оформлением новый застройщик откажется от объекта.

"Возможно, мы потеряем и этого инвестора, потому что его деятельность до сих пор юридически не оформлена, не узаконена. Он уже устал все это время ходить в органы, и вопрос никак не решается". Дольщик Найзабек Толжанов

Новый инвестор приступил к работе 4 месяца назад. Но за это время у него накопилась масса вопросов. Директор строительной компании рассказывает, что вложил в объект более 200 млн тенге. Но разрешительные документы так и не получил.

"Я сейчас работаю как субподрядчик. Но до сих пор не получил разрешение на строительство, потому что на мое имя не переоформили земельный акт. Земля до сих пор числится на прежней компании. И если они завтра расторгнут договор, я останусь без ничего. Даже не смогу вернуть вложенные деньги. Это очень большой риск для меня". Директор строительной компании Дусебай Табылдиев

В областном управлении строительства пояснили: в списках дольщиков неожиданно появились 4 новых покупателя. Из-за этого все документы по дому проходят проверки. Но стройка продолжается, несмотря ни на что, уверяют чиновники.

"Там стоит 4 ареста, на сегодняшний день по подлинности документов идет экспертиза, проверки. По нашей информации дело завершено, передано в прокуратуру для ознакомления". Руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области Нагымжан Алдияров

Отмечается, что арест с документов снимут после того, как удостоверятся в их подлинности. В противном случае дело передадут в суд.

Как уточняется, в Актобе 11 проблемных долевых объектов.

В Астане планируют достроить более 30 жилых комплексов.

