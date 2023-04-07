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Айжан Байзакова раскрыла имя мужа и опубликовала фото

блогер Фото: Instagram/bayzakova
Известный казахстанский блогер Айжан Байзакова раскрыла имя мужа и опубликовала семейное фото, сообщает Zakon.kz.

Как она написала в Instagram, фото блогер опубликовала, чтобы угас интерес к личности ее супруга.

"Кто только не попытался хайпануть на фотографиях мужа. Все его закинули, кроме меня, все уже все знают, все уже все видели. И есть такая вещь, когда ты кого-то скрываешь, интерес возрастает в два раза сильнее. И, видимо, настал момент сделать так, чтобы интерес угас, и больше никто нас не фотографировал исподтишка", – написала Байзакова в соцсети.

Она отметила, что подобная ситуация была и с ее сыном.

"Помню, такие же чувства были с Аланом. Сколько я его скрывала, и без толку. Мы обычная семья, нет 3 носов, 5 рук. Иногда хотим тишины, спокойствия, чтобы никто не лез. Но, видимо, моя жизнь не для тишины… Но я прошу вас, будьте добры, вы можете писать мне что угодно, но не трогайте сокровенное – семью", – резюмировала блогер.


Ранее казахстанский блогер Айжан Байзакова порадовала своих фанатов видеороликом с участием сына Алана и мужа.

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