В селе Карагандинской области из-за мора лошадей объявили карантин

В селе Умыткер у лошадей выявили опасное инфекционное заболевание – эпизоотический лимфангит, сообщает Zakon.kz.

Инфекция, которую также называют африканским сапом, поражает непарнокопытных, уточняет КТК.

Как уточняется, первые симптомы начали появляться еще в феврале. Лошади стали покрываться гнойными воспалениями, а затем слегли. 9 животных пали. Еще 15 изолировали. В сараях сейчас проводят дезинфекцию.

Зараженных коней планируют уничтожать путем сжигания. Возмещение компенсации обещают по рыночной стоимости. Кроме того, планируется обследовать свыше тысячи голов в поселке Умыткер.

Во время действия карантина ввоз и вывоз мясной и молочной продукции строго запрещены. Ограничения снимут только спустя три месяца после уничтожения последней заболевшей лошади.



"Так как это хроническое инфекционное заболевание, со временем симптомы могут стать более выраженными. Самое главное – не допустить контактирования больных животных со здоровыми. Нужна полная изоляция. Выгул также запрещен. Нахождение в одном помещении с другими животными также запрещено". Замдиректора Карагандинской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Данияр Мергазин

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможных эпидемиях из-за комаров.