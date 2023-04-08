Какие орехи вредны для организма, рассказал врач

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев посоветовал при выборе орехов обращать внимание не столько на их разновидности, сколько на вид их обработки, сообщает Zakon.kz.

Также он порекомендовал смотреть на форму орехов.

"Жареные орехи, конечно же, будут приносить больше вреда. Потому что они содержат большое количество жиров, которые при высокой температурной обработке превращаются в трансжиры", – рассказал в беседе с изданием "Москва 24" специалист.

По его словам, наиболее вредными для организма считаются жаренные орехи, которые долгое время лежали на открытом прилавке при постоянном свете и доступе кислорода. Врач уточнил, что в таких условиях содержание трансжиров в продукте увеличивается.

Специалист напомнил, что трансжиры отрицательно воздействуют на стенки сосудов, и способствуют тому, что холестерин начинает откладываться в большем количестве.

Ранее врач развеял миф о безвредности курения вейпов.