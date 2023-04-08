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В Алматы снимают индийский фильм

В Алматы снимают индийский фильм Фото: Wikipedia
Болливудская киностудия завершает съемки романтической комедии "Бандра". Финальные сцены снимают в алматинских локациях, сообщает Zakon.kz.

История любви повествует о событиях 30-летней давности, которые перекликаются с современностью. Основную часть киноленты уже отсняли в Индии, съемки длились 111 дней. Финал истории, который рассказывает о современности, снимают в Казахстане, передает 24kz.

"Сегодня уже финал съемок, и теперь нам осталось отснять только одну песню. На самом деле, это первая часть фильма, и мы планируем вторую часть так же снимать здесь. Я хочу больше знать о Казахстане, его культуре и обычаях, здесь очень красиво. Спасибо огромное казахстанцам за гостеприимство". Арун Гопи, режиссер фильма

В ленте снялись не только звезды Болливуда, но и казахстанские актеры. Планируется, что премьера романтической комедии от уинокомпании "Аджис Винаяка филмс" состоится седьмого июля. Фильм выйдет в мировой прокат.

Тем временем в Нью-Йорке завершены съемки второй части фильма "Джокер" с участием певицы Леди Гаги и актера Хоакина Феникса в главных ролях. В фильме певица и актриса Леди Гага исполнила роль сообщницы Джокера – Харли Квинн.

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