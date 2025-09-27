В Алматы снимают фильм о приключениях бригады проводников поезда

В Алматы стартовали съемки художественного телесериала "Жолдар", сообщает Zakon.kz.

Комедия с элементами драмы повествует о приключениях бригады проводников на одном из самых оживленных железнодорожных сообщений. Здесь нашлось место дружбе, чувствам, соперничеству и даже интригам, передает "24kz". Сам съемочный процесс проходит на реальных железнодорожных путях Алматы.

Сюжет затрагивает и тему преемственности поколений. К примеру, Ринат проработал в поездах больше 30 лет и мечтал о карьерном росте, но жизнь преподносит ему неожиданный сюрприз.

Так герой актера Алмата Сакатова думал, что займет вакантное место начальника поезда, но приняли молодого, амбициозного, грамотного парня. Герою фильма это не понравилось и он начал устраивать различные козни.

"Помимо знаменитых актеров, в съемках принимают участие и действующие работники "КТЖ"", – говорится в репортаже.

В общей сложности комедия будет состоять из 15 серий. Премьера сериала, посвященного году рабочих профессии выйдет в скором времени на телеканале "Хабар".

