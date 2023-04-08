Водитель утонул вместе с трактором в Акмолинской области

Проезжая по залитой талыми водами дороге, водитель трактора не справился с управлением и съехал в воду. Мужчина пытался выбраться, но утонул вслед за машиной, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел ранним утром 7 апреля. Спасатели и полицейские продолжают поиски водителя трактора, передает Sputnik.





"Предварительно установлено, что при переезде дороги из-за перелива талых вод реки Кайракты водитель трактора, не справившись с управлением, съехал с дороги. Транспортное средство ушло под воду". Пресс-служба ДП Акмолинской области



Сообщается, что водитель трактора — 36-летний житель Макинска. Он отвозил коллегу домой в Караозек после рабочей смены и возвращался домой сам. В дороге его трактор съехал с дороги ушел под воду. Мужчина пытался выбраться самостоятельно и перепрыгнуть с крыши машины на трассу, но не смог.



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