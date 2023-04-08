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Водитель утонул вместе с трактором в Акмолинской области

Водитель утонул вместе с трактором в Акмолинской области Фото: pixabay
Проезжая по залитой талыми водами дороге, водитель трактора не справился с управлением и съехал в воду. Мужчина пытался выбраться, но утонул вслед за машиной, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел ранним утром 7 апреля. Спасатели и полицейские продолжают поиски водителя трактора, передает Sputnik.

"Предварительно установлено, что при переезде дороги из-за перелива талых вод реки Кайракты водитель трактора, не справившись с управлением, съехал с дороги. Транспортное средство ушло под воду".Пресс-служба ДП Акмолинской области


Сообщается, что водитель трактора — 36-летний житель Макинска. Он отвозил коллегу домой в Караозек после рабочей смены и возвращался домой сам. В дороге его трактор съехал с дороги ушел под воду. Мужчина пытался выбраться самостоятельно и перепрыгнуть с крыши машины на трассу, но не смог.

В Павлодарской области житель Теренколя зарезал мать и после пытался покончить с собой. Мужчину спасли приехавшие медики, его прооперировали. Заведено уголовное дело.

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Убил мать и пытался покончить с собой житель Павлодарской области

Мария Мельникова
Акмолинская область
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