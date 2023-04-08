Убил мать и пытался пытался покончить с собой житель Павлодарской области

35-летний житель села Теренколь Павлодарской области изрезал ножом мать, а затем пытался покончить с собой, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 4 апреля, известно о ней стало только сейчас от медиков, передает местный портал Pavlodarnews.

Вызов на "103" поступил ранним утром в один из домов села Теренколь. На месте медики обнаружили тело 62-летней женщины со множеством колото-резанных ран живота и шеи. Врачи констатировали смерть женщины.

Также в доме находился 35-летний мужчина с похожими травмами. Его доставили в больницу, где врачи провели операцию.

"Со слов мужчины, он зарезал мать, а потом пытался покончить жизнь самоубийством", – рассказали медики.

В районном акимате подтвердили случившееся. По словам заместителя акима Теренкольского района, полиция начала расследование.

29 марта в одной из квартир жилого дома в Актобе обнаружены убитыми мать с сыном. Выжившую 13-летнюю девочку доставили в больницу и прооперировали. Полиция расследует дело по статье "Убийство".