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Еще один ребенок утонул в талой воде в Актюбинской области

Еще один ребенок утонул в талой воде в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 14:09 Фото: unsplash
В Актюбинской области накануне, 2 апреля 2024 года, произошла трагедия – еще один ребенок утонул в талой воде, сообщает Zakon.kz.

Это произошло вблизи села Белкопа Айтекебийского района области.

"Ребенок 2014 года рождения погиб, упав в талую воду, текущую в районе села Белкопа. В настоящее время тело извлечено из воды, работают сотрудники полиции", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в акимате Айтекебийского района.

Погибший учился в четвертом классе.

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23 марта 2024 года четырехлетний ребенок упал в талую воду, захлебнулся и погиб в пос. Ебейты Байганинского района Актюбинской области.

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