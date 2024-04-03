Еще один ребенок утонул в талой воде в Актюбинской области

Фото: unsplash

В Актюбинской области накануне, 2 апреля 2024 года, произошла трагедия – еще один ребенок утонул в талой воде, сообщает Zakon.kz.

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