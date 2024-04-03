Еще один ребенок утонул в талой воде в Актюбинской области
Фото: unsplash
В Актюбинской области накануне, 2 апреля 2024 года, произошла трагедия – еще один ребенок утонул в талой воде, сообщает Zakon.kz.
Это произошло вблизи села Белкопа Айтекебийского района области.
"Ребенок 2014 года рождения погиб, упав в талую воду, текущую в районе села Белкопа. В настоящее время тело извлечено из воды, работают сотрудники полиции", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в акимате Айтекебийского района.
Погибший учился в четвертом классе.
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