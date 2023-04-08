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77 человек заразились коронавирусом в Казахстане за сутки

77 человек заразились коронавирусом в Казахстане за сутки Фото: pixabay
По данным Минздрава, за сутки в Казахстане выявили 77 случаев заражения Covid-19 и 6 случаев коронавирусной пневмонии, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 8 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1860 человек (–1 680+ и 180 КВИ-), из них в стационарах находятся 180 пациентов, амбулаторно – 1680.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 3 пациентa;
  • в состоянии крайней степени тяжести – 0;
  • на аппарате ИВЛ – 0.

По предыдущим данным Минздрава на 7 апреля, за сутки в Казахстане зарегистрировали 52 новых случая Covid-19.

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