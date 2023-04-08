77 человек заразились коронавирусом в Казахстане за сутки

По данным Минздрава, за сутки в Казахстане выявили 77 случаев заражения Covid-19 и 6 случаев коронавирусной пневмонии, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 8 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1860 человек (–1 680+ и 180 КВИ-), из них в стационарах находятся 180 пациентов, амбулаторно – 1680.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 3 пациентa;

в состоянии крайней степени тяжести – 0;

на аппарате ИВЛ – 0.

По предыдущим данным Минздрава на 7 апреля, за сутки в Казахстане зарегистрировали 52 новых случая Covid-19.