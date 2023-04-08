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Теракт в Израиле: террорист наехал на группу туристов

Теракт в Израиле: террорист наехал на группу туристов Фото: Telegram/kommersant
В городе Тель-Авив в Израиле произошло нападение, при котором неизвестный наехал на группу людей, находившихся на набережной, и открыл огонь на прибывших на место полицейских, сообщает Zakon.kz.

В результате нападения погиб один человек, а еще семеро получили ранения.

Террорист был нейтрализован. Израильское Министерство иностранных дел назвало произошедшее терактом и сообщило, что погибший был туристом из Италии. Раненные также были туристами.


Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдал приказ о призыве всех резервистов из приграничной полиции после нападения.

Ранее израильские ВВС наносили авиаудары по палестинскому сектору Газа.

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