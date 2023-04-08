"Одна из любимых фотографий": Максим Галкин показал свою жену
Фото: Instagram/maxgalkinru
Комик и телеведущий Максим Галкин вечером 7 апреля опубликовал на своей странице в Instagram памятную фотографию своей супруги Аллы Пугачевой, сообщает Zakon.kz.
Он подписал фотографию так: "Одна из любимых фотографий. Два года назад на моем 45-летии."
Поклонники творчества комика оставили комментарии к публикации:
- "Алла Борисовна – это любовь навсегда! Люблю, слушаю".
- "Ваша жена, Максим, настоящее сокровище!"
- "Ничего так не украшает женщину как любовь".
- "Красавица. А какие ножки, загляденье".
- "Дай счастья этой женщине, которая поет".
5 апреля Максим Галкин показал, каким он был в молодости.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ