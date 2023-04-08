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"Одна из любимых фотографий": Максим Галкин показал свою жену

фотографии, молодость Фото: Instagram/maxgalkinru
Комик и телеведущий Максим Галкин вечером 7 апреля опубликовал на своей странице в Instagram памятную фотографию своей супруги Аллы Пугачевой, сообщает Zakon.kz.

Он подписал фотографию так: "Одна из любимых фотографий. Два года назад на моем 45-летии."

Поклонники творчества комика оставили комментарии к публикации:

  • "Алла Борисовна – это любовь навсегда! Люблю, слушаю".
  • "Ваша жена, Максим, настоящее сокровище!"
  • "Ничего так не украшает женщину как любовь".
  • "Красавица. А какие ножки, загляденье".
  • "Дай счастья этой женщине, которая поет".

5 апреля Максим Галкин показал, каким он был в молодости. 

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