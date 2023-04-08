"Одна из любимых фотографий": Максим Галкин показал свою жену

Комик и телеведущий Максим Галкин вечером 7 апреля опубликовал на своей странице в Instagram памятную фотографию своей супруги Аллы Пугачевой, сообщает Zakon.kz.

Он подписал фотографию так: "Одна из любимых фотографий. Два года назад на моем 45-летии."

Поклонники творчества комика оставили комментарии к публикации:

"Алла Борисовна – это любовь навсегда! Люблю, слушаю".

"Ваша жена, Максим, настоящее сокровище!"

"Ничего так не украшает женщину как любовь".

"Красавица. А какие ножки, загляденье".

"Дай счастья этой женщине, которая поет".

5 апреля Максим Галкин показал, каким он был в молодости.