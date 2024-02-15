Максим Галкин показал Аллу Пугачёву

Накануне, 14 февраля 2024 года, известный российский юморист Максим Галкин опубликовал фотографию супруги – эстрадной певицы Аллы Пугачёвой, сообщает Zakon.kz.

Публикацию, сделанную в Instagram, артист подписал лаконично: "Звонок другу". На снимке Примадонна сидит с телефоном в руках.

Подписчики Максима Галкина осыпали комплиментами Аллу Борисовну, а также попросили артиста беречь супругу:

"Очень красивая".

"Такие женщины больше не рождаются!"

"Ваше молчание лучше даже громких слов".

"Боже, Алла Борисовна, какая вы красивая! Эталон женственности!"

"Алле Борисовне салам из Азербайджана... Берегите ее, Максим, это достояние культуры".

"Боже! Как она прекрасна! Счастливый тот человек, которого она называет другом! Алла Борисовна, мы с вами и все без слов понимаем! Любим вас очень-очень!"

Материал по теме Максим Галкин рассказал, где он находится

12 февраля 2024 года Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео. Подробности по ссылке.