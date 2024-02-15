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Максим Галкин показал Аллу Пугачёву

Максим Галкин показал Аллу Пугачёву Фото: Instagram/maxgalkinru
Накануне, 14 февраля 2024 года, известный российский юморист Максим Галкин опубликовал фотографию супруги – эстрадной певицы Аллы Пугачёвой, сообщает Zakon.kz.

Публикацию, сделанную в Instagram, артист подписал лаконично: "Звонок другу". На снимке Примадонна сидит с телефоном в руках.

Подписчики Максима Галкина осыпали комплиментами Аллу Борисовну, а также попросили артиста беречь супругу:

  • "Очень красивая".
  • "Такие женщины больше не рождаются!"
  • "Ваше молчание лучше даже громких слов".
  • "Боже, Алла Борисовна, какая вы красивая! Эталон женственности!"
  • "Алле Борисовне салам из Азербайджана... Берегите ее, Максим, это достояние культуры".
  • "Боже! Как она прекрасна! Счастливый тот человек, которого она называет другом! Алла Борисовна, мы с вами и все без слов понимаем! Любим вас очень-очень!"

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Максим Галкин рассказал, где он находится

12 февраля 2024 года Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео. Подробности по ссылке.

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