Иностранца осудили за пропаганду терроризма в Астане

В законную силу вступил обвинительный приговор в отношении гражданин Таджикистана "М", 1997 года рождения. Об этом рассказали в пресс-службе Антитеррористического центра, сообщает Zakon.kz.

Осужденный "М" самостоятельно стал навязывать верующим столицы идеи участия в "вооруженном джихаде" на стороне боевиков. Кроме того, он отправлял финансовые средства террористам.

"Приговором столичного суда иностранный гражданин признан виновным и осужден к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы по статьям 256 и 258 УК РК ("Пропаганда терроризма", "Финансирование террористической деятельности")", – говорится в сообщении.

28 ноября жителя Темиртау осудили на 7 лет за пропаганду терроризма.

