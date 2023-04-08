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Законодательство РК

Иностранца осудили за пропаганду терроризма в Астане

Таджикистан Фото: pixabay
В законную силу вступил обвинительный приговор в отношении гражданин Таджикистана "М", 1997 года рождения. Об этом рассказали в пресс-службе Антитеррористического центра, сообщает Zakon.kz.

Осужденный "М" самостоятельно стал навязывать верующим столицы идеи участия в "вооруженном джихаде" на стороне боевиков. Кроме того, он отправлял финансовые средства террористам.

"Приговором столичного суда иностранный гражданин признан виновным и осужден к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы по статьям 256 и 258 УК РК ("Пропаганда терроризма", "Финансирование террористической деятельности")", – говорится в сообщении.

28 ноября жителя Темиртау осудили на 7 лет за пропаганду терроризма. 

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