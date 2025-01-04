Двух мужчин из Тараза и Алматы осудили за пропаганду терроризма

Пресс-служба КНБ заявила о том, что завершены судебные процессы в отношении двух граждан Казахстана, которых ранее задержали по подозрению в пропаганде терроризма, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что житель Тараза распространял среди своего окружения призывы к участию в боевых действиях на стороне террористов за рубежом, а также сам планировал к ним примкнуть. Мужчину признали виновным по ст. 256 УК РК "Пропаганда терроризма" и по ст. 174 УК РК "Разжигание религиозной розни". Подсудимого приговорили к семи годам лишения свободы.

"Другой – житель Алматы, неоднократно судимый за общеуголовные преступления, пропагандировал радикальную идеологию в сети Интернет. Решением суда города Алматы он признан виновным в пропаганде терроризма (ст. 256 УК РК), незаконном обращении с наркотическими средствами (ст. 296 УК РК) и приговорен к семи годам и одному месяцу лишения свободы", – заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Погибли 15 человек, 30 были ранены. Водитель застрелен полицией. Трагедию объявили терактом.

2 января президент Казахстана направил телеграмму соболезнования на имя президента США.

