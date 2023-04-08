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Экс-подполковника полиции в Мангистау судили за взятку

Экс-подполковник полиции в Мангистау судили за взятку Фото: Zakon.kz
Экс-подполковник полиции обвиняется в получении взятки в размере 300 долларов США от гражданина Таджикистана, сообщает Zakon.kz.

В начале текущего года заместитель начальника отдела полиции Бейнеуского района, подполковник полиции, получил взятку в размере 300 долларов от гражданина Таджикистана за приостановление уголовного дела против него, пишет пресс-служба Бейнеуского районного суда.

За совершение преступления, предусмотренного частью 1-1 ст. 366 УК, если оно совершено сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, наказываются штрафом в размере от 30 до 50 суммы взятки либо лишением свободы на срок до 6 лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, искреннее раскаяние и наличие несовершеннолетних детей. В результате экс-полицейскому было назначено наказание в виде штрафа в 25-кратном размере от суммы взятки – 3 474 825 тенге – с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Однако, учитывая срок содержания под стражей, окончательный размер штрафа составил 2 384 625 тенге.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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