Зацепил четыре авто полиции и опрокинулся: водителя крана задержали в Павлодаре

Рано утром 8 апреля автомашина – кран МАЗ – вызвала подозрение у полицейских. На требование остановиться водитель не реагировал. Во время преследования водитель крана совершил несколько ДТП в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

В результате ДТП пострадали четыре служебных авто патрульной полиции и Toyota Avalon. Водителя задержали на улице Малая объездная, когда, не справившись с управлением, он опрокинулся.

Как оказалось, за рулем крана находился 24-летний житель Павлодара. Он был пьян – медицинское освидетельствование подтвердило это.

Водитель угнал кран и не имеет водительского удостоверения. Начато досудебное расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

"В отношении водителя возбуждены адм. производства по ч. 6 ст. 608, по ч. 2 ст. 611, п. 1 ч. 3 ст. 613 КРКоАП, материалы будут рассмотрены в суде", – рассказали в ДП Павлодарской области.

ДП Павлодарской области планирует обратиться в суд о возмещении нанесенного материального ущерба, нанесенного в результате повреждения служебного автотранспорта.

7 апреля водитель КАМАЗа зацепил шесть автомобилей и скрылся с места ДТП в Астане.

