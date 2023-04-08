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Николас Кейдж спилил зубы ради роли графа Дракулы

актер Фото: Instagram/renfieldmovie
Голливудский актер Николас Кейдж ради роли графа Дракулы в фильме "Ренфилд" дал согласие, чтобы ему спилили зубы. Вместо этого актеру установили острые протезы, сообщает Zakon.kz.

Как отметил визажист кинокартины Кристиен Тинсли, актер отлично перевоплотился в роль культового вампира Дракулы, пишет Variety.

"Мы спилили зубы Николаса, а зубные протезы установили так, чтобы они не мешали ему разговаривать. Он хотел вызвать эмоции и сыграть должным образом, поэтому они такие тонкие", – рассказал он.

Николас Кейдж не один раз испытал дискомфорт на площадке во время съемок. Так, он тратил по три часа на макияж, чтобы превратиться в вампира.

6 апреля стало известно, что съемки "Джокера" с участием Леди Гаги завершились в Нью-Йорке. 


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