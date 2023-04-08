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Врачи удалили 15-килограммовую опухоль у пациента в Атырау

врачи Фото: pixabay
В Атырауском областном онкологическом диспансере совместно с сосудистым хирургом кардиоцентра Ерланом Мадешевым проведена сложная операция. Пациенту удалили опухоль весом 15 килограмм. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в Региональной службе коммуникаций.

Диагноз пациента – "саркома ретроперитонеум".

"Во время операции, называемой средней лапаротомией, была удалена опухоль весом 15 кг. Ретроперитонеальные опухоли были удалены путем резекции наружной подвздошной артерии и нижней трети мочеточника слева путем наложения анастомозов", – говорится в сообщении.

Операцию провели заведующий хирургическим отделением Атырауского областного онкологического диспансера Максат Шамшенов и сосудистый хирург Атырауского областного кардиоцентра Ерлан Мадешев.

Ассистентами были: Мерей Казгалиев, Максат Туганбаев и Мейрамгуль Игибаева. Анестезиолог – Алиакбар Имаматдинов.

1 февраля впервые на базе ЦГКБ в Алматы пациенту удалили огромную злокачественную опухоль. 

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Ирина Лукичева
Атырау
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