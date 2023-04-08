Врачи удалили 15-килограммовую опухоль у пациента в Атырау

Фото: pixabay

В Атырауском областном онкологическом диспансере совместно с сосудистым хирургом кардиоцентра Ерланом Мадешевым проведена сложная операция. Пациенту удалили опухоль весом 15 килограмм. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в Региональной службе коммуникаций.

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