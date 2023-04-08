В США стали выдавать меньше кредитов

Банковское кредитование США сократилось на рекордно высокий уровень за последние две недели марта, сообщает Zakon.kz.

В последние две недели марта банковское кредитование в США сократилось до рекордно высокого уровня, что свидетельствует о более строгих условиях кредитования после нескольких громких банкротств банков, которые могут нанести ущерб экономике, пишет Bloomberg.

Кредитование коммерческих банков сократилось почти на 105 миллиардов долларов за две недели, закончившиеся 29 марта, что является максимальным показателем по данным Федеральной резервной системы c 1973 года. Снижение более чем на 45 миллиардов долларов за последнюю неделю было в основном связано с сокращением кредитов мелких банков.

Откат общего объема кредитования во второй половине марта был значительным и включал меньше кредитов на недвижимость, а также коммерческих и промышленных кредитов.

Пятничный отчет также показал, что депозиты в коммерческих банках сократились на $64,7 млрд за последнюю неделю, отметив 10-е снижение подряд, которое в основном отражает спад в крупных фирмах.

