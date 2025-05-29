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Финансы

Казахстанцы стали меньше обращаться за кредитами: с чем связано снижение спроса

кредиты, розничные кредиты, спрос, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 14:17 Фото: freepik
Уровень проникновения кредитования снизился до 88,2% с показателя в 88,6% на начало года. Что привело к таким изменениям на рынке розничных кредитов БВУ – в материале Zakon.kz.

В первом квартале 2025 года число заявок на кредиты населения снизилось на 13% по сравнению с прошлым годом, главным образом, из-за падения спроса в ключевом сегменте – потребительских беззалоговых займах, которые также снизились на 16%, сообщают аналитики АФК.

Эксперты полагают, что снижение спроса на необеспеченные потребительские кредиты связано с насыщением рынка, значительным замедлением прироста новой клиентской базы (до 40 тыс. против 135 тыс. за три месяца 2024 года), жестких денежно-кредитных условий, ужесточения регулирования, а также замедления роста заработных плат в стране (до 10,7% против 12,3% в прошлом году).

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 14:17
Почему в Казахстане снижается спрос на потребительские кредиты – опрос Нацбанка

В обзоре уточняется, что уровень проникновения кредитования снизился за счет замедления прироста клиентской базы при росте числа занятых в экономике (+86,5 тыс. человек).

Из-за снижения интереса к беззалоговым займам и падения доли одобрений наблюдается замедление как прироста выдачи новых розничных кредитов (до 9% с показателя за аналогичный период прошлого года в 42%), так и всего портфеля займов населению (до 3,5% с 5,1% за тот же период 2024 года).

В то же время во всех остальных сегментах наблюдался рост спроса: количество заявок на автокредиты (+50%), потребительские займы под залог (+34%) и ипотека (+12%). 

Однако динамика одобрений ухудшилась во всех сегментах, сигнализируя об ужесточении подхода к управлению рисками на фоне изменения пруденциального регулирования и ожиданий дальнейшего значительного ужесточения нормативов со стороны регуляторов. 

Фото: АФК

Во втором квартале 2025 года БВУ ожидает умеренное увеличение спроса на ипотеку и автокредиты, но дальнейшее снижение интереса к обеспеченным и беззалоговым потребительским займам.

Аналитики ожидают, что это может привести к еще более выраженному замедлению темпов роста розничного кредитования и усилению давления на доходность розничных продуктов банков.

На этом фоне ожидаемое ужесточение пруденциальных нормативов (повышение капитальных требований и МРТ), пересмотр КПН на доходы от розничного бизнеса могут еще более усилить торможение кредитной активности в рознице, особенно в массовом сегменте – на беззалоговые и залоговые потребительские займы приходятся 75% от выдачи и 53% от портфеля кредитов населению. 

Ранее мы рассказывали, что в апреле наблюдалось оживление на рынке розничного кредитования, в основном за счет роста выдач ипотечных займов. 

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Ольга Кудряшова
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