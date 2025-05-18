Баян Алагузова призналась в любви к дочерям на английском

Казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась с подписчиками семейным видео, где она прогуливается в компании старших дочерей – Айсауле и Айару, сообщает Zakon.kz.

Идя с дочерьми по торговому центру, продюсер смеялась и просто наслаждалась обществом родных.

На видео Баян сказала на английском, насколько счастлива проводить это время с девочками. В ответ на признание матери девушки улыбнулись и трогательно ответили маме взаимностью.

Ранее искусственный интеллект "угадал" лица маленьких дочерей Баян Алагузовой, а сама продюсер отказалась посидеть с детьми своей дочери Айсауле Бакытбек, сославшись на неподходящие условия.