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Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова призналась в любви к дочерям на английском

Знаменитость, продюсер, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 08:59 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась с подписчиками семейным видео, где она прогуливается в компании старших дочерей – Айсауле и Айару, сообщает Zakon.kz.

Идя с дочерьми по торговому центру, продюсер смеялась и просто наслаждалась обществом родных.

@alaguzova_bayan

♬ оригинальный звук - Баян Алагузова

На видео Баян сказала на английском, насколько счастлива проводить это время с девочками. В ответ на признание матери девушки улыбнулись и трогательно ответили маме взаимностью.

Ранее искусственный интеллект "угадал" лица маленьких дочерей Баян Алагузовой, а сама продюсер отказалась посидеть с детьми своей дочери Айсауле Бакытбек, сославшись на неподходящие условия.

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Аксинья Титова
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