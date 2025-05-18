Баян Алагузова призналась в любви к дочерям на английском
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась с подписчиками семейным видео, где она прогуливается в компании старших дочерей – Айсауле и Айару, сообщает Zakon.kz.
Идя с дочерьми по торговому центру, продюсер смеялась и просто наслаждалась обществом родных.
@alaguzova_bayan ♬ оригинальный звук - Баян Алагузова
На видео Баян сказала на английском, насколько счастлива проводить это время с девочками. В ответ на признание матери девушки улыбнулись и трогательно ответили маме взаимностью.
Ранее искусственный интеллект "угадал" лица маленьких дочерей Баян Алагузовой, а сама продюсер отказалась посидеть с детьми своей дочери Айсауле Бакытбек, сославшись на неподходящие условия.
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