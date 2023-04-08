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В угоне автомобиля коллеги в Жетысуской области подозревают физрука

В угоне автомобиля коллеги в Жетысуской области подозревают физрука Фото: Zakon.kz
Учитель физкультуры одной из школ города Жаркент в Жетысуской области подозревается в угоне автомобиля, сообщает Zakon.kz.

6 апреля в районную полицию города поступило заявление о пропаже автомобиля Mazda-626.

Его владелец – школьный учитель – припарковал машину на улице и случайно оставил в ней ключи.

"В ходе розыскных мероприятий патрульным полицейским удалось отыскать угнанную автомашину в одном из домов на окраине города и возвратить законному владельцу". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Подозреваемый, как и потерпевший, является работником органов образования и преподает физкультуру в одной из местных школ.

Расследование по факту проводится согласно ст. 200 УК РК.

В марте сотрудники МВД рассказали, что у 70% угнанных машин в Казахстане отсутствовала сигнализация.

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