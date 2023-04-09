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Медики Шымкента рассказали о состоянии девочки, сбитой автобусом

Медики Шымкента рассказали о состоянии девочки, сбитой автобусом Фото: Zakon.kz
О состоянии девочки, сбитой автобусом в районе торгового центра "Метро", рассказали врачи Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Девочку 2005 г.р. доставили в городскую клиническую больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести, она находится в отделении нейрохирургии, передает OTYRAR.

Звонок в службу экстренной помощи о ДТП поступил 8 апреля в 18:43.

На место происшествия выехали четыре бригады скорой помощи. Фельдшеры оказали первую помощь пострадавшим и доставили их в близлежащие больницы.

Пострадавшие получают лечение в областной детской больнице, перинатальном центре и городской клинической больнице Шымкента.

8 апреля около 18:30 пассажирский автобус в Шымкенте выехал на полосу встречного движения, затем на тротуар, где сбил шесть человек.

В результате ДТП две женщины и подросток погибли на месте, несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимационном отделении. Двое пострадавших находятся в больнице.

О состоянии второго пациента ничего не говорится.

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