Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Необычный ремонт: КРЕМ проверит водоканал Павлодара

Необычный ремонт: КРЕМ проверит водоканал Павлодара Фото: Zakon.kz
Комитет по регулированию естественных монополий проверит водоканал Павлодара после необычного ремонта сетей. Водопровод капитально ремонтировали, но не вводили в эксплуатацию, сообщает Zakon.kz.

В КРЕМ обратились сотрудники жилищной инспекции Павлодара. Они просят специалистов комитета провести проверку ТОО "Павлодар-водоканал", пишет Pavlodarnews.

Оказалось, что причиной участившихся аварий на водопроводе города стал необычный ремонт сетей. К примеру, водопровод на улице Торайгырова капитально отремонтировали в 2017 году. Но с тех пор жители района продолжают получать в дома воду из старых водопроводных сетей. Состояние труб там критическое, отмечает издание.

Схожая ситуация сложилась и в другом районе города.


"Аналогичная ситуация с водопроводной сетью по улице Муткенова в границах Малайсары батыра – Щедрина, где 2 апреля в связи с повреждением более 20 часов без водоснабжения находился ряд многоэтажных и частных домов". Пресс-служба отдела жилищной инспекции

На этом участке водопровод меняли в 2014 году. Но новый в эксплуатацию так и не ввели.

В начале марта несколько домов Павлодара остались без водоснабжения. Причиной стала авария на водопроводе.

Мария Мельникова
Павлодар
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
натальная карта
Гороскоп на 8 апреля для представителей всех знаков зодиака
Земеститель Генпрокурора обратился к Казахстанцам
Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам
Главное к утру: землетрясение, подорожание коммуслуг и рост цен на ГСМ и подробности нападения на больницу
Главное к утру: землетрясение, подорожание комуслуг и рост цен на ГСМ, подробности нападения на больницу
Очередной незаконный летник сносят в Алматы
Очередной незаконный летник сносят в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления