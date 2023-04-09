Необычный ремонт: КРЕМ проверит водоканал Павлодара

Комитет по регулированию естественных монополий проверит водоканал Павлодара после необычного ремонта сетей. Водопровод капитально ремонтировали, но не вводили в эксплуатацию, сообщает Zakon.kz.

В КРЕМ обратились сотрудники жилищной инспекции Павлодара. Они просят специалистов комитета провести проверку ТОО "Павлодар-водоканал", пишет Pavlodarnews.

Оказалось, что причиной участившихся аварий на водопроводе города стал необычный ремонт сетей. К примеру, водопровод на улице Торайгырова капитально отремонтировали в 2017 году. Но с тех пор жители района продолжают получать в дома воду из старых водопроводных сетей. Состояние труб там критическое, отмечает издание.

Схожая ситуация сложилась и в другом районе города.





"Аналогичная ситуация с водопроводной сетью по улице Муткенова в границах Малайсары батыра – Щедрина, где 2 апреля в связи с повреждением более 20 часов без водоснабжения находился ряд многоэтажных и частных домов". Пресс-служба отдела жилищной инспекции

На этом участке водопровод меняли в 2014 году. Но новый в эксплуатацию так и не ввели.

В начале марта несколько домов Павлодара остались без водоснабжения. Причиной стала авария на водопроводе.