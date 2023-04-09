Американка, родившаяся в Астане, ищет биологических родителей

23-летняя Сабина Джентри, живущая в Атланте, штат Джорджия, ищет родственников в Казахстане. Девушку удочерили американцы, когда ей было чуть больше полугода, сообщает Zakon.kz.

За помощью в поиске биологических родителей и, предположительно брата или сестру, 23-летняя Сабина Джентри обратилась в Facebook-сообщество казахстанцев в Америке.

"Я родилась в Астане, Казахстан 27 февраля 2000 года. Мою родную маму зовут Гульнар Идрисова, а биологического отца — Аскар Идрисов. Мое полное имя при рождении было Идрисова Сабина Аскаровна. Маме было 29, когда я родилась. Известно, что это была ее вторая беременности. Я могу предположить, что у меня есть где-то родной старший брат или сестра", – сказано в сообщении девушки.





Фото: Facebook/groups/KazakhAmericanAssociation





Сабина отмечает, что обратилась в сообщество, потому что видела, как находят биологических родителей пользователи через подобные группы в социальных сетях. Она отмечает, что родная мама указала ненастоящий адрес в документах.

Девушка приложила детское фото к посту. И отметила, что ее удочерили в октябре 2000 года. Росла Сабина в Вирджинии. Сейчас живет в Атланте.

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