Алматы победил все другие города в зимних видах спорта

7 апреля 2023 года закончились 4-ые зимние молодежные игры РК, где участвовали команды из 20 регионов Казахстана. Победителем соревнований стала сборная Алматы, сообщает Zakon.kz.

Соревнования проходили во всех регионах. Сборные соревновались в 11 видах спорта: прыжки на лыжах с трамплина, кёрлинг (4 дисциплины), хоккей с шайбой девушки, хоккей с шайбой юноши, биатлон, лыжные гонки, фигурное катание на коньках, конькобежный спорт, шорт-трек, фристайл акробатика, фристайл могул.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

В Алматы прошли этапы по шорт-треку и прыжкам на лыжах с трамплина.

По итогам комплексных соревнований сборная Алматы заняла 1 место.