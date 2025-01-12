Казахстанские хоккеисты с волевой победы начали зимнюю Универсиаду-2025
Начало поединка для наших хоккеистов было не таким уж и радостным. В дебюте встречи мы пропустили две шайбы, у шведов отличились Фолке Калл Линдфорс и Джонатан Мейер.
Однако перед уходом на первый перерыв казахстанская дружина преобразилась и забила два гола в течение 21-й секунды. Авторами шайб стали Андрей Буяльский и Николай Шульга.
Во втором периоде преимущество нашей команды было подавляющим, итогом чего стали три пробоины в воротах соперника.
Голами отметились Николай Шульга и Даниил Цыбин (дубль).
Фото: Instagram/kazakhstanhockey
В заключительном игровом отрезке подопечные Олега Болякина не имели особых проблем и плюс к этому еще четыре раза огорчили шведских хоккеистов. Точку в данном противостоянии поставили Максим Мусоров, Адиль Бейсембаев, Денис Шапоров и Андрей Буяльский – 9:2.
Таким образом, казахстанская студенческая сборная стартовала с разгромной волевой победы над Швецией в подгруппе А. В следующем поединке 14 января мы встречаемся с Кореей.
Между тем накануне юниоры Казахстана завоевали историческую победу на чемпионате мира по фристайлу в Алматы.