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Спорт

Казахстанские хоккеисты с волевой победы начали зимнюю Универсиаду-2025

Хоккей Победа Универсиада, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 22:52 Фото: Instagram/kazakhstanhockey
В Италии предварительными играми стартовала программа хоккейного турнира XXXII Всемирной зимней Универсиады. 12 января первый свой матч на этих соревнованиях провела казахстанская студенческая сборная, которая разгромила команду Швеции – 9:2, сообщает Zakon.kz.

Начало поединка для наших хоккеистов было не таким уж и радостным. В дебюте встречи мы пропустили две шайбы, у шведов отличились Фолке Калл Линдфорс и Джонатан Мейер. 

Однако перед уходом на первый перерыв казахстанская дружина преобразилась и забила два гола в течение 21-й секунды. Авторами шайб стали Андрей Буяльский и Николай Шульга.

Во втором периоде преимущество нашей команды было подавляющим, итогом чего стали три пробоины в воротах соперника.

Голами отметились Николай Шульга и Даниил Цыбин (дубль).

Хоккей Победа Универсиада, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 22:52

Фото: Instagram/kazakhstanhockey

В заключительном игровом отрезке подопечные Олега Болякина не имели особых проблем и плюс к этому еще четыре раза огорчили шведских хоккеистов. Точку в данном противостоянии поставили Максим Мусоров, Адиль Бейсембаев, Денис Шапоров и Андрей Буяльский – 9:2.

Таким образом, казахстанская студенческая сборная стартовала с разгромной волевой победы над Швецией в подгруппе А. В следующем поединке 14 января мы встречаемся с Кореей. 

Между тем накануне юниоры Казахстана завоевали историческую победу на чемпионате мира по фристайлу в Алматы.  

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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