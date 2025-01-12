Казахстанские хоккеисты с волевой победы начали зимнюю Универсиаду-2025

В Италии предварительными играми стартовала программа хоккейного турнира XXXII Всемирной зимней Универсиады. 12 января первый свой матч на этих соревнованиях провела казахстанская студенческая сборная, которая разгромила команду Швеции – 9:2, сообщает Zakon.kz.

Начало поединка для наших хоккеистов было не таким уж и радостным. В дебюте встречи мы пропустили две шайбы, у шведов отличились Фолке Калл Линдфорс и Джонатан Мейер.

Однако перед уходом на первый перерыв казахстанская дружина преобразилась и забила два гола в течение 21-й секунды. Авторами шайб стали Андрей Буяльский и Николай Шульга.

Во втором периоде преимущество нашей команды было подавляющим, итогом чего стали три пробоины в воротах соперника.

Голами отметились Николай Шульга и Даниил Цыбин (дубль).

Фото: Instagram/kazakhstanhockey

В заключительном игровом отрезке подопечные Олега Болякина не имели особых проблем и плюс к этому еще четыре раза огорчили шведских хоккеистов. Точку в данном противостоянии поставили Максим Мусоров, Адиль Бейсембаев, Денис Шапоров и Андрей Буяльский – 9:2.

Таким образом, казахстанская студенческая сборная стартовала с разгромной волевой победы над Швецией в подгруппе А. В следующем поединке 14 января мы встречаемся с Кореей.

Между тем накануне юниоры Казахстана завоевали историческую победу на чемпионате мира по фристайлу в Алматы.