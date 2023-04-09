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Израиль нанес авиаудары по Сирии

Израиль нанес авиаудары по Сирии Фото: freepik
8 апреля израильские самолеты нанесли удары по сирийским военным объектам, сообщает Zakon.kz.

Государственные СМИ Сирии сообщили о взрывах в окрестностях столицы Дамаска. Израиль заявил, что ВВС страны продолжают наносить удары по сирийской территории после того, как за ночь были выпущены шесть ракет в сторону Голанских высот.

По словам военных, три ракеты, выпущенные из Сирии, пересекли территорию, контролируемую Израилем, две упали на открытую местность, а третья была перехвачена системами ПВО.

Затем, израильские военные заявили, что из Сирии по Израилю были выпущены еще три ракеты, в результате чего число ракет, выпущенных в течение нескольких часов, увеличилось до шести.

Израиль заявил, что он нанес удары по комплексу сирийской армии, военным радиолокационным системам и артиллерийским постам.

Силы обороны Израиля заявили, что военные "видят государство Сирия ответственным за все действия, происходящие на его территории, и не допустят никаких попыток нарушения суверенитета Израиля".

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