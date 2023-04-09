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Склад с шинами горел в Алматинской области

Слад с шинами горел в Алматинской области Фото: ДЧС Алматинской области
В селе Жармухамбет горел склад с шинами. Общая площадь пожара составила более 700 кв. метров. На тушение пожара были направлены силы пожарных Алматинской области, сотрудников ДЧС Алматы три сотрудника полиции со спецтехникой, сообщает Zakon.kz.
"9 апреля 2023 года в 07.20 на пункт связи пожарной части №5 города Каскелена поступило сообщение о том, что в  селе Жармухамбет Карасайского района по улице Макатаева предварительно произошло загорание административного здания на площади 63 кв. м (одноэтажный дом, общая площадь – 64 кв. м стены – сплитерный блок, кровля металлическая по деревянной обрешетке) с последующим распространением огня на автомобильные шины в складском помещении (здание одноэтажное, Г-образное, общая площадь – 500 кв. м, стены кирпичные и металлические, кровля металлическая по железной обрешетке) на площади 700 кв. м".  ДЧС Алматинской области


Согласно  расписанию выездов на место происшествия незамедлительно были направлены подразделения по повышенному рангу вызова. На момент прибытия  на место пожара первого подразделения огнем было охвачено предварительно 763 кв. м.

Расстояние от ближайшей  пожарной части – десять километров. Ближайший пожарный гидрант находится на расстоянии пяти километров. 

Принятыми мерами в 09:08 пожар был локализован. Жертв и пострадавших нет. Спасено  складское помещение с автомобильными шинами общей площадью 1400 кв. м.

Угрозы перехода на частные жилые дома нет.

Для выяснения причины пожара на месте находятся сотрудники отдела дознания и испытательной исследовательской пожарной лаборатории. По данному факту ОЧС Карасайского района возбуждено уголовное дело по статье 292 ч.1 УК РК  "Нарушение требований пожарной безопасности".

В ликвидации  пожара  задействованы 27 сотрудников и 10 ед. техники ДЧС Алматинской области, 12 сотрудников и две единицы техники ДЧС Алматы, три сотрудника и 1 ед. техники районного отдела полиции, три работника и 1 ед. техники бригады скорой медицинской помощи. 

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