В Алматинской области горел склад

Огнеборцы Алматинской области потушили пожар на складе, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей, в селе Булакты Карасайского района произошло возгорание склада, где хранилась брусчатка.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожарные подразделения, преодолев 18 км пути к месту вызова, потушили его на площади 200 кв. м.

Пострадавших в инциденте нет.

Ранее спасатели МЧС рассказали казахстанцам об опасностях в отопительный сезон.

