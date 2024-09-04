В Алматинской области горел склад
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Огнеборцы Алматинской области потушили пожар на складе, сообщает Zakon.kz.
По информации спасателей, в селе Булакты Карасайского района произошло возгорание склада, где хранилась брусчатка.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пожарные подразделения, преодолев 18 км пути к месту вызова, потушили его на площади 200 кв. м.
Пострадавших в инциденте нет.
Ранее спасатели МЧС рассказали казахстанцам об опасностях в отопительный сезон.
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