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В Алматинской области горел склад

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 07:36 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Огнеборцы Алматинской области потушили пожар на складе, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей, в селе Булакты Карасайского района произошло возгорание склада, где хранилась брусчатка.

Пожар в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 07:36

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожарные подразделения, преодолев 18 км пути к месту вызова, потушили его на площади 200 кв. м.

Пострадавших в инциденте нет.

Ранее спасатели МЧС рассказали казахстанцам об опасностях в отопительный сезон.

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