Пропавшего в Акмолинской области ребенка нашли мертвым

В Акмолинской области в канализационном колодце обнаружили тело пропавшего мальчика, сообщает Zakon.kz.

О том что тело ребенка было найдено, сообщили волонтеры LIDER.KZ на своей странице в Instagram.

По информации полиции Акмолинской области, 8 апреля около 22:00 житель села Караоткель обратился в отдел полиции Целиноградского района с просьбой помочь найти его четырехлетнего сына, который пропал после выхода во двор около 17:30.

После организации поисковых мероприятий полиция нашла тело ребенка в канализационном колодце возле дома. Следственные мероприятия продолжаются, а по их результатам будет принято решение о дальнейших действиях.

