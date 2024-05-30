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Таинственно пропавшего пастуха в Акмолинской области нашли мертвым

пастух, Акмолинская оласть, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 20:15 Фото: pexels
30 мая в Жаркаинском районе Акмолинской области завершены поиски без вести пропавшего. Его тело обнаружили в реке Есиль, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Департаменте полиции Акмолинской области, назначена экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение, а также установлены обстоятельства гибели. 

"В течение нескольких дней мужчину искали сотрудники полиции, ДЧС и местные жители. Специально для проведения поисковых мероприятий была выделена необходимая служебная техника", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что акмолинские полицейские просили помочь в поисках таинственно исчезнувшего пастуха. 57-летний мужчина последнее время трудился в отдаленном Жаркаинском районе. Неделю назад он внезапно пропал без вести.

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