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Еще одна лодка с мигрантами затонула у берегов Туниса: 4 человека погибли, 23 пропали без вести

Еще одна лодка с эмигрантами затонуло у берегов Туниса: 4 человека погибли, 23 пропали без вести Фото: freepik
Четыре человека погибли и по меньшей мере 23 человека пропали без вести 8 апреля после того, как их лодка затонула у Туниса, когда они пытались пересечь Средиземное море в Италию, сообщает Zakon.kz.

Береговая охрана спасла еще 53 человека с той же лодки у южного города Сфакс, двое из которых были в критическом состоянии, пишет The Guardian.

За последние недели десятки человек пропали без вести и погибли в результате неоднократных утоплений у побережья Туниса. Мигранты, спасающиеся от бедности и конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке в надежде на лучшую жизнь в Европе, не перестают рисковать, отправляясь в море на лодке.

Национальная гвардия заявила, что более 14 000 мигрантов, в основном из стран Африки к югу от Сахары, были перехвачены или спасены за первые три месяца текущего года при попытке перебраться в Европу — в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года.

Так, например 26 февраля более 30 мигрантов утонули у побережья Италии. Еще пять мигрантов погибли у берегов Туниса в результате кораблекрушения 23 марта.

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